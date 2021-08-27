СМИ попросили Путина прекратить давление на журналистов

Журналисты считают, что статус «иноагента» дискриминирует их Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские журналисты обратились к президенту РФ Владимиру Путину с требованием остановить «государственную кампанию против независимой прессы». Они заявили, что объявление СМИ и граждан иноагентами прямо нарушает Конституцию РФ, Всеобщую декларацию прав человека и ряд российских законодательных актов.

«Мы, журналисты и редакторы российских и русскоязычных СМИ, требуем немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы. Объявление СМИ и граждан „иностранными агентами“ и „нежелательными организациями“ прямо нарушает Конституцию России, Закон о СМИ, Уголовный кодекс, Всеобщую декларацию прав человека, которые гарантируют свободу СМИ», — сообщается в письме, опубликованном на сайте «Медузы» (признана в РФ иностранным агентом).

Заявление поддержали телеканал «Дождь» (признан в РФ иноагентом), «Новая газета», российский Forbes, The Village, телеканал «7×7», Republic, «Псковская губерния», Wonderzine и многие другие издания. Они требуют отменить законы об иноагентах и нежелательных организациях, а также расформировать реестры Минюста. Журналисты заявили, что данные статусы приводят либо к ликвидации СМИ, либо ограничивают их деятельность.

Помимо этого СМИ выступили за прекращение незаконных административных и уголовных дел против журналистов. В частности, «Медуза» в своем письме напомнила про дело бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. Его арестовали в июле 2020 года по подозрению в госизмене. Журналисты потребовали, чтобы Сафронова выпустили на свободу и реабилитировали.

В конце августа 2021 года телеканал «Дождь» признали иностранным агентом, передает RT. Также в списке СМИ-иностранных агентов находятся «Медуза», «Голос Америки», «Радио Свобода», The Insider и ряд других медиа и физлиц. По мнению Минюста, «Дождь» получил более 130 тысяч евро от Европейской комиссии за освещение отношений между Евросоюзом и Россией. Также иностранное финансирование поступало к телеканалу через российские фонды, сообщает РАПСИ.