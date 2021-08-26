26 августа 2021
25 августа 2021

В Перми у пьяной байкерши забрали ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мотоциклы, полиция, дпс
Сотрудники ДПС предотвратили возможную трагедию Фото:

Пермским полицейским пришлось забрать двухлетнего малыша у его матери и передать родственникам. 19-летняя девушка везла сына на скутере, когда ее заметили сотрудники ДПС, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Освидетельствование показало, что нарушительница была в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в январе она, не имея права управления транспортным средством, уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде», — говорится на сайте ведомства.

На женщину составили шесть административных протоколов в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Ей также грозит уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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