В Перми у пьяной байкерши забрали ребенка

Сотрудники ДПС предотвратили возможную трагедию Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермским полицейским пришлось забрать двухлетнего малыша у его матери и передать родственникам. 19-летняя девушка везла сына на скутере, когда ее заметили сотрудники ДПС, сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Освидетельствование показало, что нарушительница была в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в январе она, не имея права управления транспортным средством, уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде», — говорится на сайте ведомства.

На женщину составили шесть административных протоколов в том числе за неисполнение родительских обязанностей. Ей также грозит уголовное дело за повторное вождение в нетрезвом виде.