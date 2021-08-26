Пермскому депутату припомнили его недвижимость в Праге

Вагаршак Сарксян публикации о нем связывает грязной игрой политических конкурентов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат законодательного собрания Пермского края Вагаршак Сарксян несколько лет владеет роскошной квартирой в столице Чехии. До 2016 года он также являлся совладельцем местной компании, но передал долю бывшей супруге после расследования журналистов, утверждает ресурс Scanner Project. Депутат в беседе с URA.RU связал нападки с предстоящими выборами.

Блогеры отправились в Прагу, чтобы показать недвижимость пермского парламентария. «Квартира стоит около 9 млн крон или 30 млн рублей. Это примерно годовая зарплата, которую декларирует депутат», — говорят авторы видео на YouTube Никита Кулаченков и Михаил Маглов.

В 2016 году они также писали, что Сарксян имел чешский вид на жительство, что несовместимо с депутатским мандатом. Но уголовное дело по факту его сокрытия было закрыто, отмечают расследователи.

Сарксян в разговоре с URA.RU заявил, что вида на жительство в Чехии у него нет и не было. «Была лишь длительная виза, которая закончилась в 2012 году. Я ее не продлевал. Я это все показал и доказал, следственные органы все проверили. Квартиру я декларирую каждый год. Ее стоимость они, конечно, в три раза завысили — там всего 54 метра. Куплена была в 2006 году. Закон это позволяет», — сказал он. Сарксян подчеркнул, что не является депутатом на постоянной основе и поэтому денег из бюджета не получает, а на жизнь зарабатывает бизнесом.