На место происшествия выезжали полиция, Росгвардия и скорая помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле магазина торговой сети «Метрополис» по улице Савельева в Кургане произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился стрельбой. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Во время конфликта один из мужчин достал газовый баллончик. Другой в ответ выстрелил и попал в ногу оппоненту. На место приезжали полиция и Росгвардия в бронежилетах и с оружием, скорая помощь», — рассказал URA.RU очевидец события. Он отметил, что не видел начала конфликта, поэтому не знает, из-за чего он произошел.

«Сообщение о конфликте между участниками дорожного движения поступило в дежурную часть отдела полиции №1. На месте работает следственно-оперативная группа», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что у бара «45 калибр» в Кургане в ночь со 2 на 3 августа произошла потасовка, в результате которой избили мужчину. По данным полиции, к драке причастны четыре человека. Ранее возле этого же бара случилась массовая драка. Участие в ней приняли не менее 10 человек.

Инцидент произошел на улице Савельева в Кургане Фото прислал читатель URA.RU