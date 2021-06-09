В Кургане подрались представители Белого и Маги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовая драка возле курганского бара вспыхнула не случайно. В потасовке были замечены представители криминального мира — сторонники авторитетов Белого и Маги, сообщили инсайдеры URA.RU. Источники агентства считают инцидент началом «войнушки» за власть, которую ранее и прогнозировали.

«Почти на последних кадрах видео показан человек, который позиционирует себя как помощник Белого. В баре он ходил и заявлял об этом. Говорил, что сидел с Белым в одном бараке», — пояснил инсайдер.

Другие очевидцы событий передают, что мужчина был пьян, ходил по залу и задирал отдыхающих. «Некоторым это не понравилось. В их числе оказались те, кто с Магой. Именно они стали недавно теневыми владельцами бара. Выглядело это как провокация, которая удалась», — пояснил инсайдер.

По его мнению, то, что на место драки не вызывали полицейских, говорит о нежелании привлекать правоохранительные органы. Наиболее пострадавшему в драке даже не вызвали скорую помощь. «Все это свидетельствует о нежелании попасть в сводки. Но не учли, что кто-то снимал это на видео, а затем сделал достоянием общественности», — поделился источник.

В УМВД России по Курганской области ранее сообщали, что на драку полицию не вызывали. Нарядом ППСП на месте происшествия обнаружен пьяный, который оказал сопротивление сотрудникам полиции. Его доставили в отдел. В медучреждения после конфликта никто не обращался. Согласно видео с камер наружного наблюдения, после драки все участники разошлись.

URA.RU ранее писало, что Магомед Т. (Мага) занимается крышеванием сферы строительства и общепита. Информацией о его судимости агентство не располагает. Александр Б. (Белый) контактирует с коммерсантами, судим за разбой и вымогательство.