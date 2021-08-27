В АТОР разъяснили правила въезда в Таиланд для туристов из России

Вакцинированные «Спутником-V» туристы из России не смогут выходить за пределы отелей в Таиланде от одного до трех дней. Об этом URA.RU заявил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.
Власти Таиланда упростили въезд для туристов, привитых «Спутником-V». Об этом сообщает Генконсульство РФ в Пхукете.
«Условия въезда даже для вакцинированных не слишком мягкие, сложные. На Пхукете туристы должны будут находиться на территории своего отеля примерно в течение дня после прибытия. Это необходимо для получения результатов ПЦР-теста, который необходимо будет пройти по прибытию в Таиланд. Путешественники, прибывающие на Самуи, должны будут провести в отеле первые три дня. При этом речь не идет исключительно о номере, в карантинные дни можно пользоваться всей инфраструктурой отеля», — пояснил Владимир Канторович.
Собеседник агентства также рассказал, что туристам нужно будет предоставить:
- сертификат о вакцинации и подтверждение предоплаченного бронирования в сертифицированных отелях;
- оплатить все четыре ПЦР-теста, первый из которых делается за 72 часа до вылета в Таиланд, второй по прибытию, третий — на 6-7 день, четвертый — на 10-14 день;
- приобрести страховку, которая покрывает лечение минимум на 100 тысяч долларов, включая риски коронавируса;
- установить мобильное приложение для отслеживания местоположения и состояния здоровья.
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