27 августа 2021
26 августа 2021

В Пермский край придет похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Тюмень, золотая осень, голуби
Ночью на выходных погода местами по краю может упасть до +1 градуса Фото:

В выходные Пермский край ожидает похолодание. Температура днем в субботу и воскресенье в крае опустится до +15 градусов, а ночью до +6, местами до +1 градуса. О прогнозе на выходные сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

«В субботу в Пермском крае ожидается прохладная погода с температурой воздуха немного ниже климатической нормы. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся», — сообщается на сайте проекта.

В субботу в крае ожидается переменная облачность без осадков с туманом, температура днем от +15 до +20 градусов, ночью от +6 до +11 (местами от +1 до +6). В Перми в субботу днем в среднем +16, +18, ночью +7, +9 градусов. В воскресенье в Пермском крае днем также от +15 до +20 градусов, ночью +1, +6 градусов, в Перми днем +17, +19, ночью +4, +6.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...