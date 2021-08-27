В Пермский край придет похолодание

Ночью на выходных погода местами по краю может упасть до +1 градуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В выходные Пермский край ожидает похолодание. Температура днем в субботу и воскресенье в крае опустится до +15 градусов, а ночью до +6, местами до +1 градуса. О прогнозе на выходные сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

«В субботу в Пермском крае ожидается прохладная погода с температурой воздуха немного ниже климатической нормы. В воскресенье погодные условия существенно не изменятся», — сообщается на сайте проекта.

В субботу в крае ожидается переменная облачность без осадков с туманом, температура днем от +15 до +20 градусов, ночью от +6 до +11 (местами от +1 до +6). В Перми в субботу днем в среднем +16, +18, ночью +7, +9 градусов. В воскресенье в Пермском крае днем также от +15 до +20 градусов, ночью +1, +6 градусов, в Перми днем +17, +19, ночью +4, +6.