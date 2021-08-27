27 августа 2021

Захарова уличила телеканал «Дождь» в работе на Лондон

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова обвинила СМИ в сотрудничестве со спецслужбами Фото:

Спецслужбы Великобритании работали с телеканалом «Дождь» (признан иностранным агентом в РФ) и изданием «Медуза» (признано иностранным агентом в РФ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Например, „Медуза“ и „Дождь“, чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов. Хочется напомнить, что в так называемых „британских файлах“, которые были „слиты“ в Интернет группировкой „Anonymous“ в начале года, содержатся свидетельства целенаправленной работы официального Лондона с этими и целым рядом других неподкупных и беспристрастных», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

По ее словам, британские спецслужбы «давно и плотно» работали с этими СМИ. Захарова заявила, что в материалах есть информация о вознаграждениях за сотрудничество.

Ранее российские СМИ попросили президента Владимира Путина остановить «государственную кампанию против независимой прессы». Журналисты считают, что объявление граждан и СМИ иноагентами нарушает конституцию страны, а также Всеобщую декларацию прав человека и ряд российских законодательных актов. В Кремле сообщили, что обращение «заслуживает внимания», хотя власти не согласны с формулировкой проблемы, отмечает Life. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не поддержал формулировку «преследование» со стороны изданий, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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