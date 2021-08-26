Тысячи тюменцев проголосуют на выборах-2021 досрочно

Более 3300 жителей Тюменской области смогут досрочно проголосовать на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.
Согласно документу, документу опубликованному на официальном портале избиркома, досрочное голосование откроется в труднодоступных населенных пунктах Нижнетавдинского, Ишимского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов и Голышмановского городского округа. Планируемые даты начала голосования разнятся — где-то плебисцит начнется 3 сентября, в других муниципалитетах — 16 сентября.
В 2021 году в Тюменской области будут выбирать депутатов Госдумы и регионального парламента. Кроме того, в некоторых муниципалитетах пройдут выборы местных дум.
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