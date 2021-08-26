26 августа 2021

Тысячи тюменцев проголосуют на выборах-2021 досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Тюмени. Тюмень, кабинки для голосования, коиб, бюллетени, избирательный участок, голосование
Выборы в Государственную и Тюменскую областную думы пройдут с 17 по 19 сентября Фото:
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Выборы в Тюменской области — 2021

Более 3300 жителей Тюменской области смогут досрочно проголосовать на выборах 2021 года. Об этом URA.RU сообщили в региональной избирательной комиссии. Основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

Согласно документу, документу опубликованному на официальном портале избиркома, досрочное голосование откроется в труднодоступных населенных пунктах Нижнетавдинского, Ишимского, Сладковского, Тобольского, Уватского, Ярковского районов и Голышмановского городского округа. Планируемые даты начала голосования разнятся — где-то плебисцит начнется 3 сентября, в других муниципалитетах — 16 сентября.

В 2021 году в Тюменской области будут выбирать депутатов Госдумы и регионального парламента. Кроме того, в некоторых муниципалитетах пройдут выборы местных дум.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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