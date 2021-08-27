27 августа 2021

Евросоюз: России придется продать «Северный поток — 2»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Новая газовая директива Евросоюза может лишить «Газпром» стратегического проекта Фото:
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«Северный поток — 2»

В Евросоюзе считают, что дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2», возможно, придется продать его, чтобы соответствовать газовой директиве ЕС. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Авторы называют продажу «Северного потока -2» единственным способом обхода новых требований Евросоюза по разделению газопровода от материнского концерна. Иначе 50% мощностей магистрали необходимо отдать независимому поставщику, а в России монопольное право на поставки газа принадлежит «Газпрому». «От продажи газопровода никуда не деться, говорят там (в Евросоюзе — прим. URA.RU)», — передает издание.

Ранее Nord Stream 2 AG проиграл в Высшем земельном суде Дюссельдорфа и теперь должен соблюдать новую газловую директиву Евросоюза. Оператор может ожаловать это решение на федеральном уровне.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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