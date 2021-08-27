27 августа 2021
26 августа 2021

Источник раскрыл место падения самолета под Пермью

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Генеральная репетиция Парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, воздушная авиация, авиация, здание администрации екатеринбурга, здание администрации, су-24, истребители, воздушный парад
В Пермском крае потерпел крушение военный самолет Су-24 Фото:
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В Пермском крае разбился военный самолет

Военный самолет Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

«Самолет потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края», — сообщил URA.RU инсайдер. В линейном отделении полиции на станции Верещагино URA.RU подтвердили информацию об инциденте. «Да, полиция на месте, работаем», — сказал прокомментировал сотрудник отделения.

URA.RU рассказывало, что Су-24 потерпел крушение в Пермском крае вечером 27 августа 2021 года. Оба пилота, по предварительным данным, успели катапультироваться.

Предполагаемое место падения самолета СУ-24 в Пермском крае

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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