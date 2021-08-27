Источник раскрыл место падения самолета под Пермью

В Пермском крае потерпел крушение военный самолет Су-24 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

Военный самолет Су-24 потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

«Самолет потерпел крушение в Верещагинском районе Пермского края», — сообщил URA.RU инсайдер. В линейном отделении полиции на станции Верещагино URA.RU подтвердили информацию об инциденте. «Да, полиция на месте, работаем», — сказал прокомментировал сотрудник отделения.

URA.RU рассказывало, что Су-24 потерпел крушение в Пермском крае вечером 27 августа 2021 года. Оба пилота, по предварительным данным, успели катапультироваться.

Предполагаемое место падения самолета СУ-24 в Пермском крае Скрин: maps.google.com