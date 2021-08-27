27 августа 2021
26 августа 2021

В Пермском крае упал военный самолет

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , истребитель, бомбардировщик, су-24, авиационный комплекс
В Перми разбился Су-24 Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае разбился военный самолет

В Пермском крае рухнул штурмовик Су-24. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Су-24 потерпел крушение в Перми. Два пилота успели катапультироваться», — говорится в сообщении. По информации источника URA.RU в силовых структурах, самолет упал в Верещагинском округе.

Это не первый инцидент с военным самолетом, произошедший в Прикамье. Так, в сентябре 2011 года в нескольких километрах от международного аэропорта Пермь потерпел крушение истребитель МиГ-31. Самолет упал на садовые домики, погибли два пилота. Жертв среди гражданского населения тогда удалось избежать.

Еще одна катастрофа с МиГ-31 произошла годом ранее в Чусовском районе близ деревни Денисовка. Тогда двое летчиков, находившихся на борту истребителя, успели катапультироваться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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