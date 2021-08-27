В Пермском крае упал военный самолет

В Перми разбился Су-24 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

В Пермском крае рухнул штурмовик Су-24. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«Су-24 потерпел крушение в Перми. Два пилота успели катапультироваться», — говорится в сообщении. По информации источника URA.RU в силовых структурах, самолет упал в Верещагинском округе.

Это не первый инцидент с военным самолетом, произошедший в Прикамье. Так, в сентябре 2011 года в нескольких километрах от международного аэропорта Пермь потерпел крушение истребитель МиГ-31. Самолет упал на садовые домики, погибли два пилота. Жертв среди гражданского населения тогда удалось избежать.

Еще одна катастрофа с МиГ-31 произошла годом ранее в Чусовском районе близ деревни Денисовка. Тогда двое летчиков, находившихся на борту истребителя, успели катапультироваться.