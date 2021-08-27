Четверо свердловских детей пропали, уйдя в лес за шишками

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Ханты Сургутского района, семья Клима Кантерова. Лянтор, лес, сосновый бор, тайга, ребенок в лесу
Пока полиция искала детей, те ели собранные шишки Фото:

Четверо детей пропали под Серовом (Свердловская область), когда ушли в лес собирать шишки. Чтобы найти пропавших, потребовалось почти пять часов, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«26 августа в 18:00 ушли из дома в поселке Красноглинный (более 60 км от Серова) несовершеннолетние — 2007, 2012 (двое) и 2010 годов рождения», — рассказал Горелых. Он отметил, что силовики уже нашли пропавших детей, которые ушли в лес за шишками.

Для поисков были привлечены сотрудники МЧС и кинолог со служебной собакой. Поиски детей заняли пять часов. Пропавших обнаружили в районе болота в шести километров от поселка, где они живут. Пока их искали, дети разводили костер, чтобы согреться, и ели собранные шишки.

Горелых сообщил, что найденные дети здоровы. Их жизням ничего не угрожает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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