27 августа 2021
26 августа 2021

Спасатели обнаружили пилотов разбившегося самолета под Пермью

© Служба новостей «URA.RU»
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Указатели, таблички. Пермский край, июнь 2021, зюкайка, верещагино
Самолет потерпел крушение в Пермском крае Фото:
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В Пермском крае разбился военный самолет

Обнаружены пилоты разбившегося в Верещагинском районе (Пермский край) военного самолета Су-24, сообщает telegram-канал 112. Пилоты находятся в удовлетворительном состоянии.

«Спасатели обнаружили летчиков Су-24. Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время пилотов доставят в больницу», — сообщает telegram-канал 112. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

URA.RU рассказывало, что самолет упал вечером 27 августа 2021 года в Верещагинском районе Пермского края. Пилоты успели катапультироваться. На место ЧП выехали оперативные службы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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