Спасатели обнаружили пилотов разбившегося самолета под Пермью

Самолет потерпел крушение в Пермском крае Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета В Пермском крае разбился военный самолет

Обнаружены пилоты разбившегося в Верещагинском районе (Пермский край) военного самолета Су-24, сообщает telegram-канал 112. Пилоты находятся в удовлетворительном состоянии.

«Спасатели обнаружили летчиков Су-24. Их состояние удовлетворительное. В ближайшее время пилотов доставят в больницу», — сообщает telegram-канал 112. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

URA.RU рассказывало, что самолет упал вечером 27 августа 2021 года в Верещагинском районе Пермского края. Пилоты успели катапультироваться. На место ЧП выехали оперативные службы региона.