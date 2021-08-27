Талибы просят США оставить дипломатов в Афганистане

Запрещенное на территории России террористическое движение «Талибан» попросило власти США оставить своих дипломатов после вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники газета The Washington Post.
«Сохранение дипломатического присутствия в Афганистане, вероятно, приведет к возобновлению работы посольства США в Кабуле», — приводит данные газеты ТАСС. Отмечается, что в Вашингтоне окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
США и их союзники пока не собираются признавать «Талибан» властями Афганистана. The Washington Post отмечает, что такой запрос от талибов поступил ради признания власти в этой стране мировым сообществом и «справиться с тяжелым экономическим положением после заморозки международной помощи Афганистану на миллиарды долларов».
Ранее сообщалось, что 26 августа американцы планировали завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что начиная с 14 августа американцы эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек. Выведение американских граждан из страны для Вашингтона является приоритетной задачей, напоминает «НСН».
Подписывайтесь на URA.RU в