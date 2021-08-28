СМИ: летательный аппарат РФ в Сирии могла атаковать армия Турции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Ракеты боевиков не достигли своей цели, сообщают СМИ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

В Сирии на границе зон, контролируемых бандформированиями и правительственными войсками, попытались сбить российский летательный аппарат. СМИ сообщают, что за этой атакой могли стоять турецкие военные — ракеты были выпущены из района их наблюдательного поста.

«По имеющимся сведениям, обстрел был осуществлен из района турецкого наблюдательного поста в зоне деэскалации Идлиб. Данный факт может говорить о том, что за данной атакой стояли военные Турции», — сообщают argumenti.ru.

Модель и тип российского летательного аппарата неизвестны. Уточняется, что ракеты боевиков не достигли своей цели.

В июне боевые самолеты ВВС России нанесли серию авиаударов по объектам боевиков. Это произошло на следующий день после гибели российского военнослужащего в результате подрыва бронеавтомобиля на севере Сирии. Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) пообещали отомстить военным РФ за убитого командира Абу Халида Шами.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...