СМИ: летательный аппарат РФ в Сирии могла атаковать армия Турции

Ракеты боевиков не достигли своей цели, сообщают СМИ (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Война в Сирии

В Сирии на границе зон, контролируемых бандформированиями и правительственными войсками, попытались сбить российский летательный аппарат. СМИ сообщают, что за этой атакой могли стоять турецкие военные — ракеты были выпущены из района их наблюдательного поста.

«По имеющимся сведениям, обстрел был осуществлен из района турецкого наблюдательного поста в зоне деэскалации Идлиб. Данный факт может говорить о том, что за данной атакой стояли военные Турции», — сообщают argumenti.ru.

Модель и тип российского летательного аппарата неизвестны. Уточняется, что ракеты боевиков не достигли своей цели.

В июне боевые самолеты ВВС России нанесли серию авиаударов по объектам боевиков. Это произошло на следующий день после гибели российского военнослужащего в результате подрыва бронеавтомобиля на севере Сирии. Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) пообещали отомстить военным РФ за убитого командира Абу Халида Шами.