Боевики в Сирии пообещали мстить военным РФ за смерть командиров

Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ), запрещенной на территории РФ террористической организации, пообещали российским военным отомстить за убитого командира Абу Халида Шами. Об этом рассказали сами террористы.
«В заявлении боевики грозятся отомстить сирийским и российским военнослужащим», — уточняет сайт MK.RU. Сообщается также, что, кроме Абу Халида Шами, уничтожен руководитель медиа-крыла группировки Абу Мусаб Хомси и два боевика. При взрыве погибли еще пять человек.
В сирийской провинции Идлиб 10 июня боевые самолеты воздушно-космических сил России нанесли серию авиаударов по объектам боевиков, напоминает «Царьград». Это произошло на следующий день после гибели военнослужащего из России в результате подрыва бронеавтомобиля на севере Сирии. 7 июня в Минобороны России сообщили, что боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершили 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР, пишет RT.