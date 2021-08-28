В Госдуме рассказали, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Спикер Госдумы рассказал о «гаражной амнистии», новых правилах выплаты больничных и требованиях к организаторам азартных игр Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С сентября родители в России смогут получать выплаты по больничному в размере 100% среднего заработка, если они ухаживают за больным ребенком в возрасте до семи лет. Об этом и других нововведениях в законодательстве напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Выплаты [по больничным по уходу за ребенком до 7 лет] будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдумы также рассказал о других изменениях в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года:

в течение пяти лет граждане могут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Закон распространяется на капитальные постройки, возведенные до 30 декабря 2024 года;

россияне смогут обжаловать штрафы через сайт госуслуг. Нововведение распространяется на нарушения ПДД, которые зафиксировала автоматическая дорожная камера;

россияне смогут покупать лекарства на маркетплейсах и в несетевых аптеках. Раньше продавать лекарства онлайн могли только те аптеки, у которых было не менее 10 филиалов и собственный сайт;

студенты вузов смогут одновременно получить несколько квалификаций. Также после второго курса им разрешат менять профиль обучения и переходить на другие факультеты;

финансовые организации будут обязаны предоставлять потребителям полную и достоверную информацию о совершаемых операциях. Это же правило распространяется на договор между компанией и физлицом;

работодатели будут в течение трех дней с момента выплаты зарплаты удерживать деньги у должников, в отношении которых действует исполнительное производство. Эти деньги нужно будет переводить на депозитный счет службы судебных приставов;

инвалиды смогут получить электронный сертификат на покупку технических средств реабилитации. Их можно будет использовать в любом магазине, в том числе онлайн;

в России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). С его помощью власти будут вычислять незаконную деятельность букмекеров в интернете. Также ЕРАИ будет направлять целевые отчисления от организаторов азартных игр общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.