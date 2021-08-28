В Москве массово отменяют рейсы в аэропортах

Во всех аэропортах столицы люди столкнулись также с задержками рейсов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В московских аэропортах сегодня массово отменяют рейсы. Также многие самолеты вылетают позже положенного времени.

«Во Внуково не вылетели вовремя 10 рейсов, а 14 рейсов были отменены. В Домодедово задержали 16 рейсов и четыре отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов, но отмененных рейсов не было», — пишет «Подмосковье сегодня» с данных расписания.

В еще одном аэропорте столицы — Жуковском — задержали четыре прилета и отлета. Причины происходящего не уточняются.