В Москве массово отменяют рейсы в аэропортах

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Шереметьево, терминал
Во всех аэропортах столицы люди столкнулись также с задержками рейсов Фото:

В московских аэропортах сегодня массово отменяют рейсы. Также многие самолеты вылетают позже положенного времени.

«Во Внуково не вылетели вовремя 10 рейсов, а 14 рейсов были отменены. В Домодедово задержали 16 рейсов и четыре отменили. В Шереметьево задержали пять рейсов, но отмененных рейсов не было», — пишет «Подмосковье сегодня» с данных расписания.

В еще одном аэропорте столицы — Жуковском — задержали четыре прилета и отлета. Причины происходящего не уточняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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