Онищенко: учителя предложили изменить систему сдачи ЕГЭ

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Геннадий Онищенко считает, что сдача ЕГЭ в другой школе заставляет детей испытывать лишний стресс Фото:

Выпускникам могут разрешить сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на площадке своих школ. Это поможет снизить стресс у детей. Такое предложение обсуждалось в ходе заседания Госсовета, посвященного началу нового учебного года, рассказал в разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — сказал Геннадий Онищенко.

Ранее URA.RU сообщало, что помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал ввести в список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ историю. Он также заявил, что необходимо совершенствовать ЕГЭ и не оставлять его единственным критерием оценки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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