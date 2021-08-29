Геннадий Онищенко считает, что сдача ЕГЭ в другой школе заставляет детей испытывать лишний стресс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выпускникам могут разрешить сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на площадке своих школ. Это поможет снизить стресс у детей. Такое предложение обсуждалось в ходе заседания Госсовета, посвященного началу нового учебного года, рассказал в разговоре с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Учителя предложили, чтобы выпускники не в другую школу шли сдавать ЕГЭ, а сдавали в своей школе. Чтобы было меньше стресса у детей. Вот это разумное предложение. Если вы не доверяете учителям, которые здесь, пусть приходят другие. Лучше меняться экзаменаторами, чем школами», — сказал Геннадий Онищенко.

Ранее URA.RU сообщало, что помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал ввести в список обязательных предметов для сдачи ЕГЭ историю. Он также заявил, что необходимо совершенствовать ЕГЭ и не оставлять его единственным критерием оценки.