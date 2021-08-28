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Подростки устроили стрельбу во дворе ЖК в Челябинске. «Стреляли в окна». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, рюкзаки, подростки
Один из парней начал стрелять в воздух Фото:

В ночь на воскресенье, 29 августа, компания молодежи устроила стрельбу в новом жилом комплексе Челябинска. Происходящее засняла камера видеонаблюдения в домофоне.

На кадрах видно, как из подъезда выходят два парня, и к ним на встречу бегут девушки из этой же компании. В этот момент один из парней достает пистолет и начинает стрелять в воздух. На просьбы девушек остановиться он никак не реагирует.

«Это вообще кошмар! За неделю это уже второй раз. Из квартиры восемь человек вывалилось, пьяных малолеток, лет 18, еле стоящих на ногах! Я отчетливо видела пистолет. Шел, размахивая, стрелял под окнами! Явно смотрели вверх и стреляли в окна», — приводит 74.ru комментарии соседей в соцсетях. Жители дома обратились в полицию.

Ранее в Челябинске задержали мужчину, устроившего стрельбу по прохожим. Дебошира скрутили случайные прохожие. Также в апреле нетрезвый житель Челябинска устроил стрельбу во дворе дома, сообщает телеканал 360. Один человек был ранен.

Обновлено в 17:52 (уральское время): в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU заявили, что разбираются в произошедшем. «Заявление зарегистрировано. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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