06 июня 2021
05 июня 2021
04 июня 2021

В Челябинске задержали мужчину, стрелявшего по прохожим. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленника помогли скрутить очевидцы ЧП Фото:

Житель Челябинска открыл 6 июня стрельбу по людям в Ленинском районе. Дебошира удалось скрутить случайным прохожим. Факт инцидента URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Видео ЧП выложено в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» по «ВКонтакте».

«Он подошел к рабочим, одного пырнул ножом. Другому выстрелил в лицо из газового пистолета. Нес какой-то бред. У него вены резаные», — рассказывают очевидцы на видео в паблике. Инцидент произошел на улице Масленникова. Прохожие смогли скрутить дебошира и повалить не землю. На видео мужчина пытается вырываться, кричит и плюется. Сразу после случившегося вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, но уточнили, что задержали троих. «Трое граждан доставлены в отдел полиции „Ленинский“ Челябинска, — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. — Выясняются обстоятельства случившегося».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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