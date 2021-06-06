Злоумышленника помогли скрутить очевидцы ЧП Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Челябинска открыл 6 июня стрельбу по людям в Ленинском районе. Дебошира удалось скрутить случайным прохожим. Факт инцидента URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Видео ЧП выложено в паблике «Подслушано Ленинский район Челябинск» по «ВКонтакте».

«Он подошел к рабочим, одного пырнул ножом. Другому выстрелил в лицо из газового пистолета. Нес какой-то бред. У него вены резаные», — рассказывают очевидцы на видео в паблике. Инцидент произошел на улице Масленникова. Прохожие смогли скрутить дебошира и повалить не землю. На видео мужчина пытается вырываться, кричит и плюется. Сразу после случившегося вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили, но уточнили, что задержали троих. «Трое граждан доставлены в отдел полиции „Ленинский“ Челябинска, — сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка региона. — Выясняются обстоятельства случившегося».