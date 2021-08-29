Шойгу засекретил личные отношения с Путиным

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Сергей Шойгу заявил, что не в праве делиться отношениями с верховным главнокомандующим Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у него есть взаимопонимание с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако он не стал рассказывать об отношениях с Путиным детально.

«Действительно, взаимопонимание есть. Но я не считаю возможным такими вещами делиться — о своих отношениях с верховным главнокомандующим», — сказал Шойгу в интервью для YouTube канала «Соловьев Live».

Весной Путин и Шойгу вместе провели выходные в тайге. Они ездили по Сибири на вездеходах, а глава Минобороны показал президенту свою столярную мастерскую, где любит изготавливать деревянные поделки, напоминает «Национальная служба новостей». Шойгу также обязал военных изучать статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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