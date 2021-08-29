В Госдуме хотят вдвое снизить страховые взносы для части компаний

Авторы законопроекта считают, что организации, трудоустраивающие инвалидов, должны поддерживаться государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты от ЛДПР предлагают снизить страховые взносы для общественных организаций инвалидов с 30% до 15%. Это предполагается сделать уже в начале 2022 года. Соответствующий законопроект (имеется в распоряжении URA.RU) в Госдуму внесут представители фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Дмитрий Свищев и Алексей Диденко.

«В целях оказания поддержки со стороны государства организациям инвалидов законопроектом предлагается внести изменения в статью 427 части второй НК РФ, предусматривающие установление для них, начиная с 1 января 2022 года, пониженных тарифов страховых взносов на постоянной основе: на ОПС — 10%, на ОСС — 0%, на ОМС — 5%, то есть вместо общего тарифа 30% они смогут применять пониженный тариф 15%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такую поддержку планируют оказать общественным организациям, 80% членов которых составляют инвалиды и их законные представители. Также для компаний, чей уставной капитал состоит из вкладов таких организаций и работает не менее 50% инвалидов от общего числа работников, а их доля в фонде оплаты труда составляет не менее 25%. «В то же время, организации инвалидов, выполняя социально значимую роль по трудоустройству инвалидов и их социальной интеграции, не в меньшей мере нуждаются в поддержке со стороны государства, поскольку несут дополнительные расходы и являются менее конкурентоспособными в рыночной экономике», — уточняется в документе.