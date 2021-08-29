Макрон предупредил о возрождении ИГИЛ

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
По словам Эмманюэля Макрона, ИГ начинает возрождение в Сирии и Ираке Фото:

Франция видит признаки возобновления активности террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и Сирии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Курдунского автономного района Ирака Нечирванном Барзани.

«Сегодня я заверил Барзани в солидарности Франции прежде всего в борьбе с ИГ, нашим общим врагом. ИГ демонстрирует признаки возрождения своей активности в Ираке, а также в Сирии», — приводит слова президента Франции ТАСС.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации двух главарей ИГИЛ в Афганистане. После нанесенного США авиаудара жертв среди гражданского населения нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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