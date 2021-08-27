27 августа 2021

США нанесли авиаудар в Афганистане после терактов в Кабуле

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
В результате спецоперации был уничтожен один из боевиков ИГИЛ (архивное фото) Фото:
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В Кабуле произошла серия взрывов

Военные США нанесли авиаудар по одной из группировок ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Нангархар в Афганистане. В результате спецоперации был уничтожен боевик «Исламского государства в Хорасане», который занимался организацией нападений.

«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», — цитирует ТАСС представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.

Ранее президент США Джо Байден предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против «Исламского государства в Хорасане». Главе Белого дома также сообщили, что в Кабуле может произойти еще одна террористическая атака. Военные США принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность аэропорта.

Взрывы в Кабуле прогремели 26 августа, во время эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство» — сообщалось, что одну из атак устроил террорист-смертник. Всего произошло пять взрывов, в результате которых пострадали около 200 человек. По предварительным данным, в теракте погибло 170 человек, передает телеканал 360.

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