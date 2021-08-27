США нанесли авиаудар в Афганистане после терактов в Кабуле

Военные США нанесли авиаудар по одной из группировок ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в провинции Нангархар в Афганистане. В результате спецоперации был уничтожен боевик «Исламского государства в Хорасане», который занимался организацией нападений.
«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», — цитирует ТАСС представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.
Ранее президент США Джо Байден предоставил все необходимые полномочия командованию американских вооруженных сил для проведения операций против «Исламского государства в Хорасане». Главе Белого дома также сообщили, что в Кабуле может произойти еще одна террористическая атака. Военные США принимают все меры, чтобы обеспечить безопасность аэропорта.
Взрывы в Кабуле прогремели 26 августа, во время эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Ответственность за это взяло на себя «Исламское государство» — сообщалось, что одну из атак устроил террорист-смертник. Всего произошло пять взрывов, в результате которых пострадали около 200 человек. По предварительным данным, в теракте погибло 170 человек, передает телеканал 360.
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