В Афганистане ликвидировали двух главарей ИГИЛ

Главарей ликвидировали при авиаударе США Фото: Represented by ZUMA Press, Inc.

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

В Афганистане ликвидировали двоих главарей ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом сообщил генерал-майор Уильям Тэйлор на брифинге в Пентагоне.

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», — цитирует РИА «Новости» Уильяма Тэйлора.

Ранее военные США нанесли авиаудар в Афганистане по одной из группировок ИГИЛ после терактов в Кабуле. В ходе спецоперации уничтожили боевика «Исламского государства в Хорасане», который занимался организацией нападений, пишет «Национальная служба новостей». Президент США Джо Байден лично приказал нанести удар, его осуществили с территории другого государства, сообщает телеканал 360.

Взрывы в Кабуле начались 26 августа во время эвакуации иностранцев из Афганистана. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство». Прогремело пять взрывов, пострадали около 200 человек. По предварительной информации, умерли 170 человек.