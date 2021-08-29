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В ЯНАО продается самый дорогой участок земли за десятки миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Каменка, убийство Калугина. Тюмень, карта земельного участка, межевание земли
Участок находится за городом Фото:

Участок земли площадью 15,67 гектаров недалеко от Салехарда хотят продать за 80 миллионов рублей. В объявлении, размещенном на портале Avito, обозначено, что это промзона.

«Категория земли — промназначение. Нaxoдится в 12 километрах от гоpода, на трaсcе Сaлеxaрд-Суpгут. Bид paзpeшенного испoльзoвaния — „туристичеcкaя дeятeльнoсть“. Имeeтcя элeктpичecтвo, офиcное cтроение площадью 36 квадратных метров», — говорится в объявлении.

Также отмечается, что это два смежных участка, которые можно приобрести по отдельности. Продает их частное лицо. Связаться с владельцем не удалось — по указанному в объявлении номеру никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое не могут продать самый дорогой торговый центр. Его стоимость снижали с 400 до 330 миллионов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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