Река Миссисипи потекла вспять из-за урагана «Ида» в США

Крупнейшая река США повернулась вспять из-за урагана (архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Обрушившийся на южное побережье США ураган «Ида» повернул вспять крупнейшую американскую реку Миссисипи. Как рассказал ведущий гидролог Гидрологической службы США Скотт Перьен, из-за штормового нагона поток воды сначала замедлился, а после начал двигаться в обратном направлении.

«Уровень реки в воскресенье поднялся примерно на 7 футов (2,2 метра) из-за штормового нагона. За это время течение реки замедлилось от примерно двух футов (0,6 метра) в секунду до полуфута (0,15 метра) в секунду в обратном направлении», — цитирует Скотта Перьена телеканал CNN.

По словам гидролога, такое «чрезвычайное явление» возникло из-за ураганного ветра, скорость которого превышала 65 метров в секунду, и штормового прилива в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи. Перьен уточнил, что подобное уже происходило раньше. В предыдущий раз направление течения Миссисипи менялось во время урагана Катрина, который обрушился на Новый Орлеан в 2005 году.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что на США надвигается ураган «Ида». По данным СМИ, это один из сильнейших штормов, который когда-либо обрушивался на Америку. Максимальная скорость ветра превышала 240 километров в час, передает «Национальная служба новостей». Из-за урагана более миллиона жителей штата Луизиана остались без электричества. Власти региона сообщили, что во время бури погиб как минимум один человек, передает RT.