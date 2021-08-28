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В Курганской области резко похолодает

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Температура воздуха в Курганской области опустится до -2 градусов (архивное фото) Фото:

В Курганской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«С 29 августа по 2 сентября в ночные часы местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. <…> Прогноз погоды по Курганской области 30.08.2021 — <…> при прояснении заморозки», — сообщили синоптики.

В администрации Кургана сообщили, что из-за низких температур могут частично погибнуть сельхозкультуры. Представители мэрии попросили «граждан принять необходимые защитные меры».

Заморозки также наблюдаются в Челябинской и Тюменских областях. Там температура воздуха также может опуститься до -2 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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