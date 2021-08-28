В Курганской области резко похолодает

Температура воздуха в Курганской области опустится до -2 градусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«С 29 августа по 2 сентября в ночные часы местами по Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. <…> Прогноз погоды по Курганской области 30.08.2021 — <…> при прояснении заморозки», — сообщили синоптики.

В администрации Кургана сообщили, что из-за низких температур могут частично погибнуть сельхозкультуры. Представители мэрии попросили «граждан принять необходимые защитные меры».

Заморозки также наблюдаются в Челябинской и Тюменских областях. Там температура воздуха также может опуститься до -2 градусов.