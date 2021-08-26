26 августа 2021

Заморозки сменят экстремальную жару в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
Три ночи подряд температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля Фото:

В ночь на 28 августа температура в Челябинской области упадет ниже нуля, еще более сильные заморозки ожидают регион 29 и 30 августа. Экстренное предупреждение распространил региональный гидрометеоцентр.

«В северных районах Челябинской области в ночь на 28 августа ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса. В ночные часы 29 и 30 августа в горах и низинах прогнозируется до минус 2 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Буквально несколько часов назад синоптики обещали, что похолодание останется в пределах плюсовых температур. Столбик термометра не должен был опускаться ниже двух градусов тепла.

Изменение погоды происходит на фоне стоявшей на Южном Урале экстремальной жары. На протяжении последних двух недель дневные температуры устойчиво держались у 40-градусной отметки, ночью опускаясь лишь до 21-22 градусов.

Синоптики ухудшают прогноз едва ли не ежечасно

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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