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Полиция Екатеринбурга ловила подростков в ТЦ и барах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улице Билимбаевская, 15. Екатеринбург, полиция, супермаркет кировский, полк ппсп, торговый центр билимбаевская15
Некоторым подросткам придется ждать приезда родителей из Каменска-Уральского Фото:

Полиция Екатеринбурга устроила рейд по торговым центрам и барам во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по городу.

«В ходе рейда проверено порядка 50 граждан. С детьми старшего возраста, выявленными в указанных местах, проведены беседы о соблюдении „комендантского часа“. Молодым людям также напомнили об административной и уголовной ответственности за различные нарушения закона», — сообщила пресс-группа.

Стражи порядка посетили два торговых комплекса и некоторые точки общепита в районе улиц Вайнера, Попова и Малышева. Так, на Вайнера была обнаружена группа подростков. «При проверке выяснилось, что им от 15 до 17 лет, все проживают в г. Каменск-Уральский. Что они делают в Екатеринбурге в ночное время подростки внятно пояснить не смогли», — сказано в сообщении ведомства. Молодые люди будут находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, пока их оттуда не заберут законные представители.

Ранее в центре Екатеринбурга около бара Американка погиб девятнадцатилетний парень. Он получил около десяти ножевых ранений в ходе потасовки с двумя молодыми людьми.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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