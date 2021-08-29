Некоторым подросткам придется ждать приезда родителей из Каменска-Уральского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полиция Екатеринбурга устроила рейд по торговым центрам и барам во время комендантского часа. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по городу.

«В ходе рейда проверено порядка 50 граждан. С детьми старшего возраста, выявленными в указанных местах, проведены беседы о соблюдении „комендантского часа“. Молодым людям также напомнили об административной и уголовной ответственности за различные нарушения закона», — сообщила пресс-группа.

Стражи порядка посетили два торговых комплекса и некоторые точки общепита в районе улиц Вайнера, Попова и Малышева. Так, на Вайнера была обнаружена группа подростков. «При проверке выяснилось, что им от 15 до 17 лет, все проживают в г. Каменск-Уральский. Что они делают в Екатеринбурге в ночное время подростки внятно пояснить не смогли», — сказано в сообщении ведомства. Молодые люди будут находиться в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, пока их оттуда не заберут законные представители.

Ранее в центре Екатеринбурга около бара Американка погиб девятнадцатилетний парень. Он получил около десяти ножевых ранений в ходе потасовки с двумя молодыми людьми.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу