В Тюменской области по поручению Путина открыли новый полигон

В церемонии открытия приняли участие министр науки РФ Валерий Фальков (слева), губернатор области Александр Моор (справа), а также помощник президента России Андрей Фурсенко (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Первый из семи карбоновых полигонов, сеть которых в России создадут по поручению президента страны Владимира Путина, открылся в Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона. В церемонии приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, и губернатор области Александр Моор.

«В Тюменской области открыли карбоновый полигон. Проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. Он создан на базе биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе. В церемонии открытия приняли участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

Полигон в Тюменской области стал первым из семи объектов, которые будут открыты в регионах России по инициативе Министерства науки и образования РФ. Его площадь 2,32 га, а установленное оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов. Партнером проекта выступила компания СИБУР.