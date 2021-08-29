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В ЯНАО в детском саду после ремонта замерзают дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
По словам родителей, здание сада является аварийным Фото:

В детском саду «Теремок» в Новом Уренгое очень холодно, дети замерзают в группах. При этом учреждение только открылось после ремонта. О проблеме URA.RU рассказал один из родителей, чей ребенок посещает этот детский сад.

«С 16 августа в саду холодно, именно тогда нас вывели обратно в „Теремок“ после ремонта. В группе очень-очень холодно. А сегодня еще почему-то и горячую воду отключили. „Теремок“ — аварийный садик. Его должны были закрывать в этом году и переводить детей в другие учебные заведения. Но, видимо, мест нет», — на правах анонимности рассказывает мать ребенка.

В мэрию был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое сдали детский сад с небезопасными дорожками. У центрального входа не уложили асфальтное покрытие, одна из мам упала там и подвернула ногу.

Обновлено в 12:08. «В Новом Уренгое необходимые работы по подготовке основного оборудования объектов, участвующих в тепло-, газо-, электро-, водоснабжении и водоотведении завершены. Сегодня во все детские сады города начнет поступать тепло», — сообщили в Управлении муниципального хозяйства Нового Уренгоя. В мэрии отметили, что закрывать детский сад «Теремок» нет в планах, он не признан аварийным.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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