Новых сотрудников ищут через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальское Управление Росгвардии столкнулось с острой нехваткой кадров. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах.

«В Управлении все плохо с кадрами. Сейчас большая нехватка сотрудников», — рассказал агентству источник. Причина, по которой в ямальском силовом отделении дефицит работников инсайдеру, неизвестна.

Также в Росгвардию пытаются найти сотрудников через соцсеть «ВКонтакте». «Рота полиции ОВО филиала „УВО ВНГ России по ЯНАО“ приглашает на службу: имеющих образование не ниже среднего. Заработная плата от 45 т. р. (с учетом северной надбавки)», — говорится в объявлении в группе «Происшествия Ноябрьск». На службу ждут ямальцев возрастом от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего, отслуживших в армии и не имеющих судимость. При этом опыт работы не обязателен.

В пресс-службу Управления Росгвардии по ЯНАО агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ямальское Управление приедет генерал с проверкой. Эта вторая ревизия силовиков с июня 2021 года.