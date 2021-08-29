29 августа 2021
28 августа 2021
27 августа 2021

Росгвардия ЯНАО не может найти сотрудников. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, росгвардия, эвакуация, сотрудник росгвардии
Новых сотрудников ищут через соцсети Фото:

Ямальское Управление Росгвардии столкнулось с острой нехваткой кадров. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил источник в силовых структурах.

«В Управлении все плохо с кадрами. Сейчас большая нехватка сотрудников», — рассказал агентству источник. Причина, по которой в ямальском силовом отделении дефицит работников инсайдеру, неизвестна.

Также в Росгвардию пытаются найти сотрудников через соцсеть «ВКонтакте». «Рота полиции ОВО филиала „УВО ВНГ России по ЯНАО“ приглашает на службу: имеющих образование не ниже среднего. Заработная плата от 45 т. р. (с учетом северной надбавки)», — говорится в объявлении в группе «Происшествия Ноябрьск». На службу ждут ямальцев возрастом от 18 до 35 лет, с образованием не ниже среднего, отслуживших в армии и не имеющих судимость. При этом опыт работы не обязателен.

В пресс-службу Управления Росгвардии по ЯНАО агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в ямальское Управление приедет генерал с проверкой. Эта вторая ревизия силовиков с июня 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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