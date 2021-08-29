Тюменцы пожаловались прокурору на детскую поликлинику

Прием в здании новой поликлиники не ведут из-за отсутствия специалистов, но это временно Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители микрорайона Тарманы в Тюмени написали обращение в прокуратуру города, а также собирают подписи под жалобой губернатору региона Александру Моору, прося разобраться с проблемой с одной из детских поликлиник. Об этом тюменцы сообщили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Поводом стало то, что учреждение, открытое всего три года назад, не принимает пациентов.

«16 октября 2018 года в микрорайоне Тарманы был открыт детский филиал поликлиники №8. По состоянию на 29 августа 2021 года поликлиника не работает. 2 000 детей переведены в другой филиал, из-за чего в учреждении постоянно очереди. Направлены запросы в прокуратуру Тюмени, департамент здравоохранения, собираем подписи под обращением губернатору Тюменской области», — рассказал тюменец Максим Коркунов в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, в другом филиале поликлиники пациентам отказывают в прикреплении. Аргументируют тем, что на всех детей не хватает врачей. В департаменте здравоохранения региона URA.RU пояснили, почему сложилась спорная ситуация.

«Поликлиника не закрыта, это временно. Приема не было в связи с кадровым перераспределением. К примеру, один из педиатров выйдет из отпуска в начале сентября. А пока участок передан другому врачу, он принимает в другом филиале», — рассказали в пресс-службе депздрава в ответ на запрос URA.RU.

Что до прикрепления, то, как пояснили специалисты, отказать в нем пациентам не могли. Они относятся к городской поликлинике №8, и прикрепление осуществляется именно к ней, а не к определенному филиалу.