В одном из ТЦ Кургана обнаружили молодежную АУЕ-группировку

В курганском ТЦ собираются подростки экстремистской организации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приверженцы молодежной экстремисткой организации АУЕ («арестантский уклад един» — движение признано в РФ экстремистским и запрещено) действовали в Кургане. Подростки распространяли идеологию романтики криминала среди школьников, в том числе через соцсети. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, приближенные к силовикам.

«Группировка из подростков — сторонников культуры АУЕ собиралась в одном из торговых центров в микрорайоне Западный. В округе они хулиганили, дебоширили. Распространяли среди других подростков экстремистскую идеологию», — рассказали источники.

Силовики установили всех участников группировки. Сейчас в отношении них проводится проверка причастности к совершению административных правонарушений. «Вероятно, их привлекут за пропаганду и публичную демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ)», — отметил инсайдер. В пресс-службу прокуратуры Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU в 2019 году писало, что сотрудники пяти образовательных организаций Шадринского района наказаны за своих учеников, состоявших в молодежных движениях и антисоциальных группах в соцсетях, в том числе пропагандирующих культ АУЕ. Факты посещения подростками таких групп выявила местная прокуратура. В соцсетях шадринской молодежи также рассказывали о престижности совершения преступлений, их призывали вымогать деньги у сверстников, чтобы затем передавать заключенным в исправительных учреждениях. Проверка показала, что сотрудники образовательных организаций не проводили с учениками профилактическую работу.