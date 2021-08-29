Дмитрий Артюхов будет работать в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ходе предстоящей рабочей недели губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов примет участие в мероприятиях не только местного или федерального, но и международного уровня. Примерная рабочая программа, согласно которой глава региона пообщается с талантливыми школьниками 1 сентября и поучаствует в акции «Сохраним лес», опубликована в telegram-канале «Пул 89».

«На этой неделе делать Дмитрий Артюхов будет работать в Салехарде, Надыме и Новом Уренгое, поздравит ямальских школьников с 1 сентября, пообщается с талантливыми ребятами, обратится с официальным заявлением к главе оргкомитета Арктических зимних игр Джону Флинну и посадит деревья в рамках федеральной акции „Сохраним лес“», — сообщили авторы канала, связанного с ямальскими властями.

Кроме того, уже в понедельник глава региона онлайн примет участие в открытии центра управленческих компетенций РАНГХиГС и АНО «Россия — страна возможностей». В последний день недели губернатор поздравит работников нефтегазового комплекса с профессиональным праздником.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Артюхов ответил на вопросы журналистов по итогам ежегодной поездки по Ямалу «Честный маршрут». Глава региона, проехав порядка 1500 км по дорогам Ямала, предрек дорожникам новые коррупционные скандалы.