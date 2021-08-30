Хинштейн: в Северной Осетии напали на федерального чиновника

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Угрозы нападавшего якобы были связаны с проверкой ФГУП «Бесланский конезавод» Фото:

Главу территориального управления Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова избили в собственном кабинете. Об этом сообщает депутат Государственной думы Александр Хинштейн в своем telegram-аккаунте.

«26.08 прямо в служебном кабинете совершено нападение на и. о. руководителя ТУ Росимущество РСО-А Алексея Иванова. Согласно заявлению потерпевшего, средь бела к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек», — сообщает Хинштейн. Также депутат сообщает, что угрозы были связаны с недавней проверкой ФГУП «Бесланский конезавод», в ходе которой вскрылись бесчисленные факты воровства, а сам ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 г.

Нападавший начал душить Иванова, а после нанес ему множество ударов в лицо и туловище. В связи с чрезвычайностью ситуации руководство Росимущества обратилось в Генпрокуратуру с просьбой взять произошедшее на особый контроль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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