29 августа 2021
28 августа 2021

Свердловским пенсионерам пообещали подарки за голоса на выборах

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Подарочные карты пожилым свердловчанам вручат на избирательных участках Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Пожилые свердловчане в честь Дня пенсионера получат подарочные сертификаты, которые можно будет потратить в продуктовых магазинах. Вручать презенты будут 17—19 сентября — на избирательных участках или при голосовании на дому, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

«Уже изготовлены подарочные карты с зачисленной суммой, которую можно по своему усмотрению потратить в одной из торговых сетей. Средства для этого выделил благотворительный фонд. Подарок пенсионеры смогут получить 17—19 сентября на своем избирательном участке или дома — в случае, если они решат проголосовать на дому», — рассказали в департаменте.

Замгубернатора Павел Креков, участвовавший в подписании соглашения о создании подарочной карты, заметил, что таким образом пенсионерам устроят праздник, несмотря на невозможность массово отметить его из-за COVID-ограничений. Такую же позицию выразил свердловский министр соцполитики Андрей Злоказов.

«В этом году мы отменили торжественное мероприятие, посвященное Дню пенсионера. Но нашим пенсионерам необходимо внимание. И этот проект обратит внимание свердловчан на людей старшего возраста», — указал он.

День пенсионера на данный момент празднуется только в Свердловской области. Его традиционно отмечают в последнее воскресенье августа на протяжении девяти лет. Из-за пандемии коронавируса торжественные мероприятия переведены в дистанционный формат.

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