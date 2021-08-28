Юлия Савичева расплакалась в посольстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева родом из Кургана не смогла получить вид на жительство в Португалии, где проживает ее четырехлетняя дочь с бабушкой и дедушкой. Причиной отказа стала бумажная волокита. Об этом рассказала артистка

«В августе мы в очередной раз приехали в посольство Португалии с пакетом документов на вид на жительство, и снова отказ, потому что каких-то бумаг не хватает. А я уже год не видела ребенка. Все сталкиваются с этим процессом, но матерям это особенно тяжело. Я ушла в слезах из посольства», — рассказала Савичева в интервью РИА Новости.

Савичева уточнила, что постарается получить второе гражданство, чтобы не возникало препятствий в перемещении. Дочка певицы живет в Португалии с родителями мужа. Покидать Россию Юлия не планирует.

«Мы жители мира. Я люблю и Россию, и Португалию. Я и родной Курган люблю, это сокровенное место, которое я не смогу покинуть», — сказала артистка. Савичева также сообщила, что на сольном концерте в Москве 3 сентября представит новую песню.

Ранее URA.RU писало, что Юлия Савичева отдыхала в Кургане на майских праздниках. В своем Instagram-аккаунте певица отметила позитивные изменения, произошедшие в городе. В Кургане проживают родители артистки и двоюродная сестра.