Певица Юлия Савичева посетила Курган в мае (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уроженка Кургана, певица Юлия Савичева приехала на майских праздниках в родной город. Об этом она рассказала в своем instagram-аккаунте.

«У меня появилась возможность провести пару дней на своей родной земле», — написала Савичева. Эти дни она провела с двоюродной сестрой, с которой не виделась пять лет.

Во время поездки она посетила обновленный Центральный парк культуры и отдыха и пляж «Бабьи пески». «Вижу, какие большие изменения происходят с городом: появляются прекрасные детские площадки, преобразился парк, дороги становятся лучше, а улицы чище», — отметила певица.

В октябре Савичеву напугала ситуация с распространением коронавируса в Курганской области. Из-за этого она переживала за своих родителей, проживающих в городе.

Юлии Савичевой понравились изменяя, которые произошли в городе Скрин: instagram-аккаунт Юлии Савичевой