Комик, неудачно пошутивший про русских, покинул страну

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Первый стендап-клуб
Комик пошутил про «неславян» Фото:

Белорусский стендап-комик Идрак Мирзализаде покинул Россию. Об этом сообщил его менеджер. До этого МВД признало пребывание артиста на территории РФ пожизненно «нежелательным».

«Идрак не в России сейчас. Не могу давать больше комментарии», — передает LIFE слова менеджера.

Ранее Мирзализаде в своем выступлении говорил о трудностях поиска жилья «неславянам» и поделился историей, как заехав в квартиру, он обнаружил испачканный фекалиями матрац. В дальнейшем эта шутка была вырвана из контекста.

Позже стало известно, что из-за неудачной шутки на Мирзализаде напали. 30 августа комика обязали явиться в прокуратуру. Мирзализаде был приговорен к 10 суткам ареста, после чего извинился перед русскими, пишет «Царьград». В МВД уточнили, что, если комик не покинет страну самостоятельно, его депортируют.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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