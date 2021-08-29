Главврач Коммунарки Проценко оценил ноу-хау в медицине ХМАО

Главврач Коммунарки Денис Проценко (второй слева) встретился с губернатором ХМАО Натальей Комаровой Фото: официальный сайт органов государственной власти ХМАО

Опыт Югры по созданию плавучей поликлиники на базе теплохода «Николай Пирогов» и активное использование санитарной авиации будет тиражирован на всю Россию. Об этом во время встречи поговорили губернатор ХМАО Наталья Комарова и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщили URA.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

«В Югре имеется уникальный опыт по созданию плавполиклиники на базе теплохода „Николай Пирогов“ с целью оказания медицинской помощи жителям труднодоступных, отдаленных территорий. Есть потребность в создании такого флота по всей стране, где имеется запрос в повышении доступности первичной медицинской помощи», — рассказала глава региона. Она также отметила, что ХМАО выступил с инициативой о строительстве судов такого типа. Правительством России уже рассмотрен данный вопрос, включающий в себя, в том числе, схему распределения флота по регионам страны.

Проценко, в свою очередь, подчеркнул, что Югра обладает уникальным опытом использования санитарной авиации. «В соответствии с решением, принятом на федеральном уровне, в гражданскую авиацию будут направлены достаточно большие бюджетные средства. В этой связи можно подумать над расширением функционала санавиации в части проведения диспансеризации населения, дообследования. В этой связи опыт Югры будет максимально полезен, так как исторически санитарная авиация свое развитие начала именно отсюда. Планируется тиражировать опыт региона», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что Проценко прибыл в Югру на два дня. 30 августа он работает в Ханты-Мансийске, а на следующий день посетит Сургутский район и Сургут.