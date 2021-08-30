Вирусолог раскрыл, кто рискует заболеть лихорадкой Западного Нила

Комары — основные разносчики заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лихорадка Западного Нила угрожает тем, кто любит ходить в места, где много комаров. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«В группе риска оказываются те, кто любит ходить весной, летом и осенью в болотистые места, где много комаров. Комаров немало и в дачных местах, где много открытых водоемов и бочек с водой, пригодных для их размножения», — приводит слова Нетесова «Ридус».

Он добавил, что более 80% заражений этой инфекцией проходит бессимптомно, а узнают о заражении случайно. Также, несмотря на то, что вирус лихорадки циркулирует по России более полувека, сам по себе он остается малоизученным.

«Эта проблема для России считалась действительно важной только в некоторых регионах — Южном Поволжье, где бывали годы с большим числом смертельных случаев. Но детально их тогда не расследовали, и вообще этой лихорадкой в России очень мало занимаются», — заключил вирусолог. Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможности появления большого количества комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Связано это с тем, что в этом году для них складываются благоприятные условия.