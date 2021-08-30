Вирусолог раскрыл, кто рискует заболеть лихорадкой Западного Нила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Лекарства, таблетки. Челябинск, термометр, таблетки, лекарства, градусник, грипп, лечение, температура, болезнь, орви
Комары — основные разносчики заболевания Фото:

Лихорадка Западного Нила угрожает тем, кто любит ходить в места, где много комаров. Об этом заявил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«В группе риска оказываются те, кто любит ходить весной, летом и осенью в болотистые места, где много комаров. Комаров немало и в дачных местах, где много открытых водоемов и бочек с водой, пригодных для их размножения», — приводит слова Нетесова «Ридус».

Он добавил, что более 80% заражений этой инфекцией проходит бессимптомно, а узнают о заражении случайно. Также, несмотря на то, что вирус лихорадки циркулирует по России более полувека, сам по себе он остается малоизученным.

«Эта проблема для России считалась действительно важной только в некоторых регионах — Южном Поволжье, где бывали годы с большим числом смертельных случаев. Но детально их тогда не расследовали, и вообще этой лихорадкой в России очень мало занимаются», — заключил вирусолог. Ранее Роспотребнадзор предупредил о возможности появления большого количества комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Связано это с тем, что в этом году для них складываются благоприятные условия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...