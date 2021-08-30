Собянин похвастался успехами в борьбе с пандемией в Москве

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В Москве — падение заболеваемости коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве — одна из лучших среди всей страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация [с COVID-19 в Москве — прим. ред.], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости. Сказать, что совсем исчезла эта проблема, конечно, нельзя — она продолжает представлять угрозу для жизни людей. Впереди осенне-зимний период, будем следить за ситуацией, и принимать необходимые меры», — заявил Собянин в эфире «России 24».

Ранее Собянин пообещал не вводить новых ограничений по COVID-19. Он заявил, что будет делаться все возможное, чтобы весь учебный год прошел в очном формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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