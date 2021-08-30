Собянин похвастался успехами в борьбе с пандемией в Москве

В Москве — падение заболеваемости коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве — одна из лучших среди всей страны. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация [с COVID-19 в Москве — прим. ред.], пожалуй, одна из лучших среди регионов страны. Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости. Сказать, что совсем исчезла эта проблема, конечно, нельзя — она продолжает представлять угрозу для жизни людей. Впереди осенне-зимний период, будем следить за ситуацией, и принимать необходимые меры», — заявил Собянин в эфире «России 24».

Ранее Собянин пообещал не вводить новых ограничений по COVID-19. Он заявил, что будет делаться все возможное, чтобы весь учебный год прошел в очном формате.