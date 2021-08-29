В ХМАО члену ОНФ грозит отказ в регистрации в качестве кандидата

Няганский городской суд проверяет подписи члена ОНФ Константина Айдакова на подлинность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Члену регионального штаба ОНФ Константину Айдакову грозит отмена в регистрации в качестве кандидата в депутаты думы Нягани. Разбирательства по этому поводу сейчас идут в городском суде. Об этом URA.RU сообщил сам общественник.

По его словам, с жалобой в ТИК Нягани на собранные подписные листы обратился другой кандидат в депутаты по этому избирательному округу — Арсен Гамидов. «Я лично ходил по избирателям, и они проставляли подписи в моем присутствии. На судебное заседание я приглашал людей, чьи подписи вызывали сомнение у истца, и они подтвердили их подлинность. Тем не менее суд все равно настаивает на проведении уже второй почерковедческой экспертизы», — сообщил Айдаков.

Источник URA.RU, знакомый с организацией избирательной кампании в Нягани, отметил, что Гамидов является сотрудником «Центра спортивной подготовки», как и кандидат от «Единой России» Заур Гусейнов. «Гамидов может являться „техническим кандидатом“ для Гусейнова. Поэтому от его имени и поступила в ТИК жалоба на Айдакова для устранения конкурента», — считает собеседник агентства. Гамидов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Председатель ТИК Нягани Юрий Харченко подтвердил URA.RU, что изначально избирком зарегистрировал Айдакова в качестве кандидата в депутаты городской думы. «Но поступила жалоба, и теперь дело рассматривается в суде. Какое решение примет суд, так мы и будем действовать дальше», — прокомментировал глава избиркома Нягани.