В результате ДТП погиб водитель ВАЗа Фото: Ночные новости

Водитель автомобиля ВАЗ-2111 погиб при столкновении с грузопассажирским фургоном «Соболь» на трассе под Екатеринбургом, также пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в ГИББД МВД по Свердловской области.

«В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, водитель и пассажиры „Соболь“ — женщина 1980 г. р., мужчина 1977 г. р., молодой человек 2005 г. получили травмы», — сообщает ГИБДД МВД по Свердловской области.

Пострадавшие госпитализированы с травмами головы, переломами. Движение на аварийном участке затруднено, очевидцы опрашиваются.

ДТП произошло на пересечении ЕКАД и Пермского тракта. Автомобили «Газель» и ВАЗ-2111 врезались лоб в лоб. Ранее сообщалось, что один человек погиб, двое получили травмы.

Фото: Ночные новости

Фото: Ночные новости

Фото: Ночные новости