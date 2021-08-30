Появились подробности смертельного ДТП под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погиб водитель ВАЗа Фото:

Водитель автомобиля ВАЗ-2111 погиб при столкновении с грузопассажирским фургоном «Соболь» на трассе под Екатеринбургом, также пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в ГИББД МВД по Свердловской области.

«В результате ДТП погиб водитель ВАЗ, водитель и пассажиры „Соболь“ — женщина 1980 г. р., мужчина 1977 г. р., молодой человек 2005 г. получили травмы», — сообщает ГИБДД МВД по Свердловской области.

Пострадавшие госпитализированы с травмами головы, переломами. Движение на аварийном участке затруднено, очевидцы опрашиваются.

ДТП произошло на пересечении ЕКАД и Пермского тракта. Автомобили «Газель» и ВАЗ-2111 врезались лоб в лоб. Ранее сообщалось, что один человек погиб, двое получили травмы.

Фото:
Фото:
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...