Смертельная авария произошла на трассе под Екатеринбургом

Точная информация о погибших и раненых уточняется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и автомобиля ВАЗ-2111 произошло на пересечении екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и Пермского тракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, двое — пострадали.

«Произошло лобовое столкновение автомобиля „Газель“ и легковушки „одиннадцатой“ модели. По предварительной информации, один человек погиб, двое получили травмы. „Газель“ не использовалась в качестве рейсового автобуса и принадлежит частному лицу», — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

По неофициальной информации, в числе пострадавших есть несовершеннолетний. «Подростка 16 лет с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой доставили в больницу», — сообщил URA.RU источник. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Точная информация о ДТП еще уточняется. По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на ЕКАД образовалась полукилометровая пробка.

Движение затруднено при подъезде к автодороге Пермь-Екатеринбург