29 августа 2021
28 августа 2021

Смертельная авария произошла на трассе под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Агитпоезд РЖД по безопасности на железнодорожных переездах. Екатеринбург, дтп, разбитая машина, металлолом, авария
Точная информация о погибших и раненых уточняется Фото:

Лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и автомобиля ВАЗ-2111 произошло на пересечении екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) и Пермского тракта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, двое — пострадали.

«Произошло лобовое столкновение автомобиля „Газель“ и легковушки „одиннадцатой“ модели. По предварительной информации, один человек погиб, двое получили травмы. „Газель“ не использовалась в качестве рейсового автобуса и принадлежит частному лицу», — сообщили в пресс-службе свердловской ГИБДД.

По неофициальной информации, в числе пострадавших есть несовершеннолетний. «Подростка 16 лет с тупой травмой живота и черепно-мозговой травмой доставили в больницу», — сообщил URA.RU источник. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Точная информация о ДТП еще уточняется. По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии на ЕКАД образовалась полукилометровая пробка.

Движение затруднено при подъезде к автодороге Пермь-Екатеринбург

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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