Экс-владельца Златоустовского метзавода хотят посадить на 8,5 лет

Прокуратура озвучила возможное наказание Вадиму Варшавскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура просит приговорить экс-депутата Госдумы, бывшего владельца Златоустовского металлургического завода (ЗМЗ, Челябинская область) Вадима Варшавского к 8,5 годам колонии. Это требование прозвучало на заседании Замоскворецкого суда Москвы 30 августа. Варшавский обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Петрокоммерц».

«В ходе прений сторон представитель прокуратуры попросил суд признать Варшавского виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По версии следствия, Варшавский взял в 2012 году кредит для ЗМЗ, владельцем которых на тот момент являлся, в банке «Петрокоммерц» на сумму почти в 2,8 млрд рублей. При этом в бухгалтерской документации не было указано, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». В результате ни копейки денег заводы и их владелец банку не вернули.

В марте 2018 года Варшавского задержали. В его доме на Рублевке и в челябинских офисах прошли обыски. В декабре 2019 года бизнесмена осудили по другому уголовному делу, о неуплате налогов, и отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.